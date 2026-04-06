Sot rinisin diskutimet për çështjen e Presidentit në Kosovë, takim Kurti–Abdixhiku në Kuvend

Sot pritet të rinisin diskutimet ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe kreut të LDK-së Lumir Abdixhiku për zgjidhjen e çështjes së presidentit.
Deputeti i LDK-së, Besjan Mustafa, ka bërë të ditur se takimi do të zhvillohet në ambientet e Kuvendi i Kosovës në orën 11:00.
Ndërkohë, ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka refuzuar të komentojë zhvillimet, duke theksuar se nuk është momenti i duhur për tema të tilla.
Analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se një zgjidhje mund të vijë vetëm përmes zgjedhjeve të reja, duke theksuar mungesën e hapësirës për bashkëpunim mes pushtetit dhe opozitës.
