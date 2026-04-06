Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Sot rinisin diskutimet për çështjen e Presidentit në Kosovë, takim Kurti–Abdixhiku në Kuvend
Transmetuar më 06-04-2026, 08:42

Sot pritet të rinisin diskutimet ndërmjet kryeministrit Albin Kurti dhe kreut të LDK-së Lumir Abdixhiku për zgjidhjen e çështjes së presidentit.

Deputeti i LDK-së, Besjan Mustafa, ka bërë të ditur se takimi do të zhvillohet në ambientet e Kuvendi i Kosovës në orën 11:00.

Ndërkohë, ushtruesja e detyrës së presidentes, Albulena Haxhiu, ka refuzuar të komentojë zhvillimet, duke theksuar se nuk është momenti i duhur për tema të tilla.

Analisti Artan Muhaxhiri vlerëson se një zgjidhje mund të vijë vetëm përmes zgjedhjeve të reja, duke theksuar mungesën e hapësirës për bashkëpunim mes pushtetit dhe opozitës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...