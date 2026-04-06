Tërmeti ‘shkund’ Janinën dhe zonat përreth në Greqi

Transmetuar më 06-04-2026, 08:35
Një tërmet me magnitudë 4.3 të shkallës Rihter është regjistruar në orët e para të mëngjesit të 6 prillit në Janinë.
Epiqendra e lëkundjes sizmike ishte rreth 2 kilometra në jugperëndim të Asprangeli, ndërsa thellësia u regjistrua në 5 kilometra.
Deri më tani nuk raportohen dëme materiale apo persona të lënduar, ndërsa autoritetet po monitorojnë situatën.
