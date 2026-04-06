‘Stuhi dronësh’ mbi Rusi: rrëzohen 148 brenda tre orësh

Forcat ruse të mbrojtjes ajrore kanë deklaruar se kanë rrëzuar 148 dronë ukrainas brenda një harku kohor prej vetëm tre orësh, gjatë një vale të re sulmesh ajrore të intensifikuara.
Sipas autoriteteve, dronët janë neutralizuar në disa rajone qendrore dhe jugore të Rusis, në intervalin kohor nga ora 20:00 deri në 23:00 (ora lokale), në atë që cilësohet si një nga sulmet më të përqendruara të kohëve të fundit.
Si pasojë e goditjeve ndaj infrastrukturës energjetike, rreth gjysmë milioni familje kanë mbetur pa furnizim me energji elektrike. Ekipet e emergjencës ndodhen në terren dhe po punojnë për rikthimin e shërbimit në zonat e prekura.
Në rajonin kufitar të Belgorodit, një dron ka shkaktuar vdekjen e një vullnetari të mbrojtjes civile. Kjo zonë vijon të mbetet një nga më të goditurat nga sulmet ndërkufitare.
Sulme të tjera janë raportuar edhe në Novorossiysk, port strategjik në Detin e Zi, ku mbeturinat e dronëve kanë rënë mbi ndërtesa banimi, duke shkaktuar viktima, ndonëse numri i tyre nuk është bërë ende i ditur.
Ndërkohë, në Sevastopol, guvernatori Mikhail Razvozhayev ka raportuar katër sulme ajrore me dronë, ndërsa shtatë prej tyre janë rrëzuar gjatë valës më të fundit.
Situata mbetet e tensionuar, ndërsa sulmet me dronë po shënojnë një intensifikim të dukshëm në përplasjet mes palëve.
