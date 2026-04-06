Sulme ajrore mbi Iran: të paktën 17 viktima, mes tyre edhe 6 fëmijë

Të paktën 17 persona kanë humbur jetën si pasojë e sulmeve ajrore të kryera gjatë natës mbi Iran, të raportuara si operacione të ndërmarra nga Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara. Mes viktimave raportohet se ndodhen edhe 6 fëmijë nën moshën 10 vjeç.
Bilanci më i rëndë është regjistruar në zonën Ghaleh Mir, ku dy pallate të goditura kanë shkaktuar 13 viktima. Autoritetet lokale bëjnë me dije se ekipet e shpëtimit vijojnë kërkimet në rrënoja, në përpjekje për të gjetur të mbijetuar apo për të nxjerrë trupa të tjerë.
Ndërkohë, një tjetër sulm në zonat rezidenciale në lindje të Teheranit ka lënë 4 persona të vdekur dhe 7 të plagosur. Si pasojë e goditjes janë shkatërruar plotësisht 3 banesa, ndërsa rreth 50 ndërtesa të tjera kanë pësuar dëmtime të ndryshme.
Sulmet kanë prekur edhe infrastrukturën energjetike, përfshirë objektet në Universiteti Sharif i Teknologjisë, në verilindje të kryeqytetit, duke shkaktuar ndërprerje të energjisë elektrike në zonë. Po ashtu, është dëmtuar edhe një xhami brenda kampusit universitar.
Deri më tani nuk ka një bilanc zyrtar të përditësuar të viktimave në rang kombëtar që nga nisja e konfliktit. Pas javës së parë të luftimeve, autoritetet në Teheran raportuan 1,230 të vrarë nga sulmet ajrore. Ndërkohë, organizata HRANA, me seli në Shtetet e Bashkuara, pretendon se numri total i viktimave ka kaluar 3,400, mes të cilëve rreth 1,500 civilë.
