Kursi i këmbimit për sot: si po tregtohen euro dhe dollari në tregun valutor

Tregu valutor për ditën e sotme paraqitet relativisht i qëndrueshëm, me luhatje të lehta në kursin e këmbimit të monedhave kryesore.
Sipas të dhënave të fundit, dollari amerikan blihet me 82.2 lekë dhe shitet me 83.4 lekë. Ndërkohë, euro vijon të mbetet në nivele të qëndrueshme, duke u blerë me 95.2 lekë dhe shitur me 96 lekë.
Edhe monedhat e tjera të rëndësishme paraqesin një ecuri të ngjashme. Franga zvicerane këmbehet me 102.8 lekë në blerje dhe 104 lekë në shitje, ndërsa paundi britanik blihet me 108.6 lekë dhe shitet me 110 lekë.
Sa i përket dollarit kanadez, ai blihet me 59 lekë dhe shitet me 60.2 lekë.
Në përgjithësi, kursi i këmbimit për monedhat kryesore mbetet i qëndrueshëm, duke reflektuar një situatë të balancuar në tregun valutor për ditën e sotme.
