E hëna nis me diell, mot i qëndrueshëm dhe kushte të favorshme për aktivitete në natyrë

Kjo e hënë ka nisur me mot të kthjellët në të gjithë vendin, duke sjellë kushte të favorshme atmosferike për zhvillimin e aktiviteteve në natyrë.
Sipas parashikimeve meteorologjike, gjatë ditës pritet të mbizotërojnë kthjellimet, ndërsa vranësira të pakta dhe kalimtare mund të shfaqen kryesisht në zonat malore të lindjes, në orët e mesditës dhe pasdites.
Era do të fryjë me drejtim nga verilindja në veriperëndim, me një shpejtësi mesatare rreth 6 m/s. Në zonat bregdetare dhe ato luginore, era pritet të jetë më e fortë, duke arritur shpejtësi deri në 14 m/s.
Ndërkohë, në detin Adriatik dhe Jon, valëzimi parashikohet të jetë i ulët, nga 1 deri në 3 ballë, duke krijuar kushte të qeta dhe të favorshme për lundrim.
Në tërësi, dita e sotme paraqitet e qëndrueshme dhe e përshtatshme për aktivitete jashtë ambienteve të mbyllura.
