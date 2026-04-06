Tre mijë anije të bllokuara rreth Ngushticës së Hormuzit

Qarkullimi përmes Ngushticës së Hormuzit ka rënë me 94% që nga fillimi i përshkallëzimit mes SHBA-së dhe Izraelit kundër Iranit
Transporti i energjisë dhe mallrave përmes Ngushticës së Hormuzit, një rrugë ujore kyçe në Gjirin Persik që mbulon rreth një të pestën e kërkesës globale për naftë, ka rënë me rreth 94% që nga fundi i shkurtit, sipas të dhënave që publikoi sot Press TV.
Kjo ka ngritur shqetësime të mëdha se bllokimi mund të shkaktojë pasoja serioze për ekonominë globale.
Të dhënat e reja nga kompani të mëdha ndërkombëtare, përfshirë Lloyd’s List, tregojnë se kalimet kanë rënë nga 138 anije në ditë në fund të shkurtit në më pak se 10 në ditët e fundit, sipas një raporti të agjencisë iraniane Tasnim.
Raporti evidenton se kjo rënie e ndjeshme ka çuar në një paralizim pothuajse të plotë të transportit detar në këtë rrugë ujore.
Sipas një raporti tjetër të Al Jazeera, rreth 3,000 anije janë të bllokuara pranë ngushticës, duke pritur leje për të kaluar.
Organizata Ndërkombëtare Detare ka deklaruar gjithashtu se rreth 3,200 anije janë të bllokuara në Gjirin Persik, ndërsa afro 20,000 detarë mbeten në mes të detit pa mundësi lëvizjeje.
Sipas raportit, që nga fillimi i marsit vetëm 181 anije kanë arritur të kalojnë përmes Hormuzit, prej të cilave 125 janë iraniane ose të vendeve aleate me të.
Irani ka përjashtuar Irakun nga kufizimet, ndërsa vende si Kina, India, Pakistani dhe Turqia kanë arritur të kalojnë anijet e tyre pas negociatave të drejtpërdrejta me autoritetet iraniane.
Gjithashtu raportohet se që nga 1 marsi janë goditur rreth 24 anije tregtare në ose pranë ngushticës, me 8 persona që kanë humbur jetën dhe 10 të tjerë të plagosur.
Irani vendosi kufizime për kalimin në Ngushticën e Hormuzit disa ditë pas nisjes së përshkallëzimit më 28 shkurt, duke deklaruar se anijet që lidhen me palët kundërshtare nuk mund të përdorin këtë rrugë.
Këto zhvillime, së bashku me goditjet ndaj objekteve të prodhimit dhe magazinimit të energjisë në Gjirin Persik, kanë sjellë një rritje të fortë të çmimeve ndërkombëtare të energjisë dhe mallrave.
