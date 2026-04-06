Situata përshkallëzohet me zhvillime të reja në Lindjen e Mesme, lëshohen raketa në disa zona kyçe. Irani del me komunikatë

Marina e IRGC-së godet objektivat kryesore amerikano-izraelite në valën 97 të Operacionit Premtimi i Vërtetë 4. Shkatërrohet plotësisht një zonë që përdoret nga ushtria amerikane në Kuvajt. IRCG: Goditje precize me disa raketa balistike dhe dronë sulmues. Përqendrim i madh i ambulancave në zonë
Një përshkallëzim i ri është raportuar në Lindjen e Mesme, ku sipas njoftimeve zyrtare nga Garda Revolucionare e Iranit (IRGC), janë kryer sulme të koordinuara me raketa dhe dronë ndaj disa objektivave që lidhen me SHBA dhe Izraelin.
Operacioni, i cilësuar si pjesë e fazës së 97-të të një serie sulmesh, thuhet se ka përfshirë goditje në disa zona strategjike në rajon, përfshirë territorin e Kuvajtit, Emiratet e Bashkuara Arabe dhe zona të tjera.
Korpusi i Gardës së Revolucionit Islamik (IRGC) ka njoftuar se forcat e tij detare kanë kryer një operacion të madh të kombinuar me raketa dhe dronë kundër objektivave të rëndësishëm amerikanë dhe izraelitë.
Operacioni u zhvillua të dielën pasdite si pjesë e valës së 97-të të Operacionit “Premtimi i Vërtetë 4”, bëri të ditur IRGC.
Ndër objektivat kryesore ishte një vend i përdorur nga komandantë dhe oficerë amerikanë pranë bazës detare Mohammad al-Ahmad në Kuvajt.
Sipas IRGC, objekti u shkatërrua plotësisht nga goditje precize me disa raketa balistike dhe dronë sulmues.
The Islamic Revolution Guards Corps (IRGC) has announced the launch of the 97th wave of retaliatory operations against the invading US-Israeli coalition, using different types of missiles and drones.Follow https://t.co/B3zXG74hnU pic.twitter.com/gUOnzGzYRC— Press TV 🔻 (@PressTV) April 5, 2026
Raportimet tregojnë se përqendrimi i madh i ambulancave në zonë tregon për pasoja të konsiderueshme mes forcave amerikane, raporton Press TV.
Sipas burimeve iraniane, një nga objektivat kryesore ka qenë një pikë e përdorur nga personel ushtarak amerikan pranë një baze detare në Kuvajt, ndërsa raportohet edhe për një goditje ndaj një anijeje tregtare në zonën e portit Jebel Ali, e cila ka marrë flakë.
Ndërkohë, situata në Ngushticën e Hormuzit mbetet e tensionuar, me autoritetet iraniane që kanë vendosur kufizime për lëvizjen e disa mjeteve detare, duke kërkuar koordinim të detyrueshëm për kalimin në këtë zonë.
Raportimet flasin gjithashtu për pasoja në njerëz dhe dëme materiale, ndërsa tensionet vijnë pas zhvillimeve të fundit mes Iranit, SHBA-së dhe Izraelit.
Autoritetet iraniane paralajmërojnë se veprimet e deritanishme janë vetëm një pjesë e përgjigjes dhe se situata mund të përshkallëzohet më tej nëse vazhdojnë sulmet ndaj objekteve civile.
Forcat e armatosura iraniane dhe grupet e rezistencës në rajon po vazhdojnë të kryejnë operacione ushtarake kundër Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit.
Deri më tani, janë kryer 97 valë sulmesh me raketa dhe dronë me armë të avancuara ndaj objekteve ushtarake izraelite në territoret e pushtuara, si dhe ndaj bazave dhe aseteve amerikane në rajonin e Azisë Perëndimore.
Anije cisternë në flakë, lëshon re tymi të zi përgjatë Ngushticës së Hormuzit. (Foto nga AFP)
