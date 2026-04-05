Kreu i demokratëve sulmon Trump: ‘Një i çmendur i paekuilibruar’!
Transmetuar më 05-04-2026, 23:30

Lideri i demokratëve në Senatin amerikan, Chuck Schumer, ka reaguar ashpër ndaj presidentit të Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, duke e cilësuar atë si “një të çmendur të paekuilibruar”.

Në një postim në rrjetin social X, Schumer kritikoi deklaratat e fundit të Trump, duke i cilësuar ato si të papërgjegjshme dhe shqetësuese.

“Gëzuar Pashkët, Amerikë. Ndërsa qytetarët festojnë me familjet e tyre, presidenti deliron në rrjetet sociale si një i çmendur i paekuilibruar”, shkroi ai.

Senatori nga Nju Jorku shtoi se Trump po përdor retorikë të rrezikshme, duke përmendur kërcënimet e mundshme ndaj Iranit, përfshirë goditjen e infrastrukturës kritike si centrale elektrike dhe ura, nëse nuk arrihet një marrëveshje ose nuk hapet ngushtica e Ngushtica e Hormuzit.

Sipas Schumer, këto deklarata rrezikojnë të përkeqësojnë marrëdhëniet ndërkombëtare dhe të largojnë aleatët e Shteteve të Bashkuara.

“Kjo është ajo që ai është, por nuk është ajo që jemi ne. Vendi ynë meriton shumë më mirë”, përfundoi ai.

Deklaratat e forta vijnë në një moment tensionesh të shtuara në arenën ndërkombëtare, ndërsa retorika politike në SHBA mbetet e polarizuar.

