Izraeli sulme intensive ndaj Hezbollahut: Mbi 1000 prej tyre janë eliminuar!

Forcat izraelite kanë paralajmëruar intensifikimin e operacioneve ushtarake kundër Hezbollah, në kuadër të përshkallëzimit të tensioneve në rajon.
Sipas deklaratave zyrtare, Eyal Zamir, gjatë një vizite në zonën Ras al-Bayda, në jug të Libanit, bëri të ditur se mbi 1 mijë luftëtarë të Hezbollahut janë eliminuar që nga rifillimi i luftimeve më 2 mars.
“Dëmi që po i shkaktojmë Hezbollahut do të rritet. Më shumë se 1,000 terroristë të Hezbollahut janë eliminuar që kur lufta rifilloi më 2 mars”, deklaroi Zamir.
Ai theksoi se ushtria izraelite ka shtuar intensitetin e sulmeve ndaj pozicioneve të Hezbollahut, ndërsa trupat po avancojnë përgjatë vijës kufitare. Sipas tij, qëllimi kryesor i operacioneve është neutralizimi i kërcënimeve ndaj komuniteteve në veri të Izraelit.
“Ne synojmë të sprapsim çdo kërcënim për komunitetet e veriut dhe do të qëndrojmë në këtë linjë për aq kohë sa të jetë e nevojshme”, shtoi ai.
Situata në kufirin Izrael–Liban mbetet e tensionuar, ndërsa pritet që zhvillimet në terren të ndikojnë në sigurinë e gjithë rajonit.
