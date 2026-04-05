Rama: Interneti nuk e ka ulur besimin në Zot, por ka thelluar krizën e institucioneve dhe ndarjen sociale

Kryeministri Edi Rama deklaron se zhvillimi i teknologjisë dhe përhapja e internetit nuk kanë ndikuar në uljen e besimit të njerëzve në Zot, duke theksuar se besimi mbetet një dimension personal dhe i qëndrueshëm i jetës njerëzore.
Në një intervistë për emisionin “Exclusive” me Monika Stafa, Rama u shpreh se nuk ndihet rehat të flasë publikisht për besimin e tij, duke e konsideruar atë një çështje thellësisht personale. Ai theksoi se, megjithëse nuk frekuenton rregullisht institucionet fetare, i respekton ato dhe rolin që luajnë në shoqëri.
Sipas tij, studimet tregojnë se avancimi i shkencës dhe rritja e aksesit në informacion nuk e kanë dobësuar besimin fetar. Përkundrazi, ai vlerëson se sot ka një numër më të madh njerëzish që besojnë në Zot, ndonëse një pjesë e tyre janë distancuar nga institucionet tradicionale fetare, si kishat apo xhamitë. Kjo, sipas Ramës, lidhet me një krizë më të gjerë besimi ndaj institucioneve në përgjithësi, veçanërisht në shoqëritë demokratike.
Duke folur për realitetin bashkëkohor, ai vuri në dukje se zhvillimi teknologjik dhe rrjetet sociale kanë ndikuar në mënyrën se si perceptohet realiteti, duke shtuar ndjesinë e pasigurisë dhe konfuzionit për shkak të përhapjes së informacionit të pakontrolluar dhe lajmeve të rreme.
Në intervistë, Rama u ndal edhe te rritja e pabarazive ekonomike, duke theksuar se ndarja mes të pasurve dhe të varfërve është bërë më e theksuar në shoqëritë moderne. Ai argumentoi se globalizimi dhe ekonomia e tregut kanë çuar në përqendrimin e pasurisë në duart e një numri gjithnjë e më të vogël individësh, ndërsa pjesa tjetër e shoqërisë përballet me një hendek në rritje.
Megjithatë, ai shtoi se, nga pikëpamja faktike, bota ka bërë përparime të konsiderueshme në fusha si ulja e urisë, përmirësimi i aksesit në ujë, arsim dhe shërbime shëndetësore. Sipas tij, perceptimi i rritur i pabarazisë lidhet edhe me ekspozimin e vazhdueshëm ndaj stilit të jetesës së elitave përmes mediave dhe platformave sociale.
Në fund, Rama theksoi rëndësinë e besimit dhe komuniteteve fetare si një mënyrë për të ndarë vlera pozitive dhe për të forcuar solidaritetin shoqëror, pavarësisht bindjeve individuale.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd