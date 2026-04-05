“Është vajzë me karakter”/ Babai i Mateo flet hapur për Brikenën

Romancat e krijuara brenda Big Brother VIP Albania vijojnë të tërheqin vëmendjen e publikut dhe familjarëve të banorëve, të cilët ndjekin nga afër çdo zhvillim. Një nga marrëdhëniet më të komentuara të këtij sezoni mbetet ajo mes Mateo dhe Brikena.
Për të diskutuar rrugëtimin e Mateos në spektakël, në studion e Fan Club ishte e ftuar motra e tij, Keijsi Borri. Gjatë intervistës, ajo surprizoi publikun duke telefonuar drejtpërdrejt babain e tyre.
E vendosur përballë një pyetjeje të drejtpërdrejtë mbi Brikenën, përgjigjja e tij ishte e menjëhershme dhe pa hezitim.
“Brikena është vajza më e qëndrueshme, më me karakter dhe i jep vlera atij Big Brotheri”, u shpreh ai, duke dhënë një vlerësim maksimal për të.
Deklarata e tij është interpretuar si një mbështetje e hapur për marrëdhënien e dy banorëve, duke treguar se Brikena ka fituar jo vetëm simpatinë e publikut, por edhe besimin e familjes së Mateos.
