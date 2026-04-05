Pleh natyral në shtëpi/ Si të bëni që lulet të lulëzojnë me bollëk me vetëm dy përbërës

Me ardhjen e pranverës, shumëkush kërkon t’i japë më shumë jetë dhe ngjyra shtëpisë përmes bimëve dhe luleve dekorative. Kujdesi i duhur në këtë periudhë është thelbësor për një rritje të shëndetshme dhe lulëzim të bollshëm.
Një zgjidhje e thjeshtë dhe efektive është përdorimi i një plehu natyral të përgatitur në kushte shtëpie, i cili kërkon vetëm dy përbërës bazë: maja dhe sheqer.
Pse funksionon kjo metodë?
Plehërimi me maja ndikon pozitivisht në zhvillimin e bimëve, pasi:
Stimulon aktivitetin e mikroorganizmave të dobishëm në tokë Ndihmon në përthithjen më të mirë të lëndëve ushqyese Përmirëson gjelbërimin dhe shëndetin e gjetheve falë vitaminave të grupit B
Si rezultat, bimët bëhen më të forta, më rezistente dhe lulëzojnë më shumë.
Si ta përgatisni plehun
Për përgatitjen ju nevojiten:
50 gramë maja 5 lugë çaji sheqer 5 litra ujë të vakët
Përgatitja:Përzieni përbërësit dhe lërini të qëndrojnë për 2–3 orë. Më pas, përziejeni sërish tretësirën dhe përdoreni për ujitjen e bimëve.
Si ta përdorni
Në pranverë dhe vjeshtë: 2–3 herë në muaj Në verë: një herë në javë Në dimër: rreth 2 herë në muaj
Është e rëndësishme që plehërimi të bëhet në intervale të rregullta, në mënyrë që bimët të përthithin në mënyrë të qëndrueshme lëndët ushqyese.
Ekspertët rekomandojnë që tretësira të përdoret menjëherë pas përgatitjes dhe të mos ruhet për më vonë, për të shmangur zhvillimin e mikroorganizmave të dëmshëm.
Ky pleh natyral mund të përdoret si për bimët e brendshme, ashtu edhe për ato të kopshtit, duke ofruar një mënyrë të thjeshtë dhe ekonomike për të nxitur lulëzim të shëndetshëm dhe të bollshëm.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd