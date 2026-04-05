Paolo Maldini favorit për president të Federata Italiane e Futbollit pas dorëheqjes së Gabriele Gravina

Paolo Maldini konsiderohet kandidati kryesor për të marrë drejtimin e Federata Italiane e Futbollit, pas dorëheqjes së presidentit aktual, Gabriele Gravina.
Gravina, i cili drejtonte federatën që prej vitit 2018, u largua nga detyra pas dështimit të Kombëtarja e Italisë për t’u kualifikuar në Kupën e Botës për herë të tretë radhazi. Eliminimi erdhi pas humbjes në gjuajtjet e penalltive ndaj Bosnja, duke shtuar presionin politik dhe institucional për ndryshime në drejtimin e futbollit italian.
Sipas raportimeve të Gazzetta dello Sport, Maldini gëzon mbështetje të gjerë, përfshirë edhe atë të Ministrit të Sportit, Andrea Abodi. Legjenda e AC Milan ka një përvojë të konsiderueshme edhe në drejtim, pasi ka shërbyer si drejtor teknik i klubit nga viti 2019 deri në vitin 2023.
Në garë për postin përmenden gjithashtu edhe emra të tjerë të njohur të futbollit italian, si Alessandro Del Piero dhe Demetrio Albertini.
Zhvillimet e fundit pritet të hapin një fazë të re për futbollin italian, i cili po përballet me një krizë të thellë rezultatesh në arenën ndërkombëtare.
