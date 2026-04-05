Ukraina godet me dronë rafineritë ruse të naftës dhe një port strategjik
Transmetuar më 05-04-2026, 19:38

Forcat ukrainase kanë ndërmarrë një tjetër seri sulmesh me dronë ndaj infrastrukturës energjetike ruse, duke goditur objekte kyçe në territorin e Rusisë.

Sipas komandantit të forcave të dronëve të Ukrainës, Robert Brovdy, sulmet u zhvilluan gjatë natës dhe kishin në shënjestër rafinerinë e naftës NORSI, e vendosur në rajonin Nizhny Novgorod.

Po ashtu, dronë të tjerë ukrainas goditën portin rus të Primorsk, një nyje e rëndësishme për eksportin e naftës. Ky port përdoret nga kompania shtetërore Transneft për transportimin e naftës drejt tregjeve ndërkombëtare.

Sulmet ndaj infrastrukturës energjetike janë bërë një element i rëndësishëm i strategjisë së Ukrainës në konflikt, duke synuar dobësimin e kapaciteteve logjistike dhe ekonomike të Rusisë.

