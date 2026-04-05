Ukraina godet me dronë rafineritë ruse të naftës dhe një port strategjik

Forcat ukrainase kanë ndërmarrë një tjetër seri sulmesh me dronë ndaj infrastrukturës energjetike ruse, duke goditur objekte kyçe në territorin e Rusisë.
Sipas komandantit të forcave të dronëve të Ukrainës, Robert Brovdy, sulmet u zhvilluan gjatë natës dhe kishin në shënjestër rafinerinë e naftës NORSI, e vendosur në rajonin Nizhny Novgorod.
Po ashtu, dronë të tjerë ukrainas goditën portin rus të Primorsk, një nyje e rëndësishme për eksportin e naftës. Ky port përdoret nga kompania shtetërore Transneft për transportimin e naftës drejt tregjeve ndërkombëtare.
Sulmet ndaj infrastrukturës energjetike janë bërë një element i rëndësishëm i strategjisë së Ukrainës në konflikt, duke synuar dobësimin e kapaciteteve logjistike dhe ekonomike të Rusisë.
