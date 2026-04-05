Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Sapo ishte liruar nga burgu, gjendet i pajetë në stacionin e tramvajit shqiptari në Itali
Transmetuar më 05-04-2026, 19:02

Trupi i pajetë i një burri shqiptar, 50 vjeç, u gjet mëngjesin e së dielës në stacionin e tramvajit në zonën Arcirpressi të Firences. Shkaqet e vdekjes mbeten ende të paqarta.

Sipas mediave italiane, viktima sapo ishte liruar nga Burgu Sollicciano dhe detajet e këtij fakti kanë ngjallur dyshime për ndikim të mundshëm të faktorëve të jashtëm. Pas përpjekjeve të stafit të spitalit Humanitas për ta ringjallur, burri u shpall i vdekur.

Rreth orës 10:00 të mëngjesit, magjistrati në detyrë urdhëroi hetime të mëtejshme. Për zbardhjen e plotë të ngjarjes, linja e tramvajit u mbyll për disa orë dhe po mblidhen dëshmi, prova, pamje filmike dhe të dhëna të tjera nga vendi i ngjarjes.

Identiteti i viktimës nuk është bërë publik nga autoritetet italiane, ndërkohë që hetimet për shkaqet e vdekjes vijojnë intensivisht.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

