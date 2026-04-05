Mbyllet java e 30-të e Superiores. Renditja

Java e 30-të e Kategorisë Superiore u mbyll këtë të diel me ndeshjen Vora – Teuta, e cila përfundoi me fitoren minimale 1-0 për skuadrën vendase.
Skuadra e drejtuar nga Bellaj dominonte në fushën e lojës, dhe në minutën e 32-të arriti të shënonte golin vendimtar. Nga pika e penalltisë, Kasalla nuk gaboi, duke siguruar tre pikë të vlefshme në garën për mbijetesë.
Java nisi të premten me përballjen Flamurtari – Tirana, që përfundoi baras 1-1, duke lënë të hapur luftën për mbijetesë. Të shtunën u zhvilluan tre ndeshje të tjera:
Egnatia mposhti bindshëm Bylisin 3-0 në Rrogozhinë. Vllaznia fitoi 2-0 në transfertë ndaj Partizanit, duke ruajtur vendin e parë në renditje. Dinamo triumfoi 4-1 ndaj Elbasanit në stadiumin “Air Albania”.
Pas javës së 30-të, renditja e Kategorisë Superiore është:
Vllaznia – 56 pikë Egnatia – 54 pikë AF Elbasani – 53 pikë Partizani – 44 pikë Dinamo – 43 pikë Teuta – 38 pikë 7-8. Bylis dhe Vora – 30 pikë Tirana – 28 pikë Flamurtari – 25 pikë
Fitoret e Vorës dhe Dinamos mund të jenë vendimtare për pozicionet e mbijetesës, ndërsa Vllaznia ruan avantazhin kryesor në luftën për titull.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd