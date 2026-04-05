Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mbyllet java e 30-të e Superiores. Renditja
Transmetuar më 05-04-2026, 18:23

Java e 30-të e Kategorisë Superiore u mbyll këtë të diel me ndeshjen Vora – Teuta, e cila përfundoi me fitoren minimale 1-0 për skuadrën vendase.

Skuadra e drejtuar nga Bellaj dominonte në fushën e lojës, dhe në minutën e 32-të arriti të shënonte golin vendimtar. Nga pika e penalltisë, Kasalla nuk gaboi, duke siguruar tre pikë të vlefshme në garën për mbijetesë.

Java nisi të premten me përballjen Flamurtari – Tirana, që përfundoi baras 1-1, duke lënë të hapur luftën për mbijetesë. Të shtunën u zhvilluan tre ndeshje të tjera:

Egnatia mposhti bindshëm Bylisin 3-0 në Rrogozhinë. Vllaznia fitoi 2-0 në transfertë ndaj Partizanit, duke ruajtur vendin e parë në renditje. Dinamo triumfoi 4-1 ndaj Elbasanit në stadiumin “Air Albania”.

Pas javës së 30-të, renditja e Kategorisë Superiore është:

Vllaznia – 56 pikë Egnatia – 54 pikë AF Elbasani – 53 pikë Partizani – 44 pikë Dinamo – 43 pikë Teuta – 38 pikë 7-8. Bylis dhe Vora – 30 pikë Tirana – 28 pikë Flamurtari – 25 pikë

Fitoret e Vorës dhe Dinamos mund të jenë vendimtare për pozicionet e mbijetesës, ndërsa Vllaznia ruan avantazhin kryesor në luftën për titull.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...