Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
E trishtë në Korçë/ Ish-mësuesi gjendet i pajetë në banesë, jetonte i vetëm
Transmetuar më 05-04-2026, 17:17

Një ish-mësues rreth 67 vjeç është gjetur i pajetë brenda banesës së tij në Korçë. Ai jetonte i vetëm, dhe lajmi për gjendjen e tij u bë i ditur nga mbesa, e cila nuk arriti të kontaktonte me të dhe njoftoi policinë.

Nga shqyrtimi paraprak i trupit nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa ekspertiza mjekoligjore do të përcaktojë shkaqet e vdekjes. Paraprakisht dyshohet se ish-mësuesi ka ndërruar jetë për shkaqe natyrore.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...