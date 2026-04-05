E trishtë në Korçë/ Ish-mësuesi gjendet i pajetë në banesë, jetonte i vetëm

Një ish-mësues rreth 67 vjeç është gjetur i pajetë brenda banesës së tij në Korçë. Ai jetonte i vetëm, dhe lajmi për gjendjen e tij u bë i ditur nga mbesa, e cila nuk arriti të kontaktonte me të dhe njoftoi policinë.
Nga shqyrtimi paraprak i trupit nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa ekspertiza mjekoligjore do të përcaktojë shkaqet e vdekjes. Paraprakisht dyshohet se ish-mësuesi ka ndërruar jetë për shkaqe natyrore.
