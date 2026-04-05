Irani sulmon Kuvajtin me dronë

Irani ka goditur Kuvajtin sërish me anë të dronave, duke shkaktuar mbylljen e dy njësive më të mëdha të energjisë në vend. Sipas deklaratës së ministrisë, nuk raportohet asnjë viktimë nga incidenti.
"Ekipet teknike dhe emergjente po punojnë sipas planeve të miratuara për të garantuar sigurinë dhe stabilitetin e sistemeve të energjisë elektrike dhe ujit, të cilat janë të një rëndësie të madhe. Të gjitha ekipet janë aktive gjatë gjithë kohës për të siguruar vazhdimësinë e shërbimeve," tha zëdhënësja Fatima Abbas Jaëhar Hayat.
Shërbimet e emergjencës u vendosën menjëherë në vendngjarje, dhe sipas agjencisë shtetërore të lajmeve KUNA, nuk ka të dhëna për persona të lënduar nga shpërthimi apo zjarri pasues.
