Vendi evropian që ofron 25,000 euro për të hequr dorë nga patenta!

Malta, vendi më i vogël në Europë, po përballet me problemet serioze të trafikut dhe ka nisur masa të veçanta për të kufizuar përdorimin e makinave.
Përmes programit “Skema e Dorëzimit të Lejes së Drejtimit”, qeveria malteze ofron shoferëve të rinj 25,000 euro për të dorëzuar vullnetarisht patentën dhe për të mos drejtuar automjete për pesë vjet. Shuma paguhet në këste vjetore prej 5,000 eurosh, dhe përfituesit duhet t’i kthejnë ato në mënyrë proporcionale nëse ndryshojnë mendje para përfundimit të periudhës.
Sipas Ministrit të Transportit, Chris Bonett, qëllimi është të shkaktohet një “tronditje e lëvizshmërisë”, sidomos tek të rinjtë, për të parandaluar që përdorimi i makinës të bëhet zakon i vështirë për t’u ndryshuar.
Kualifikimi kërkon: të jesh deri në 30 vjeç, të jesh banor i Maltës për të paktën shtatë vjet dhe të kesh mbajtur një patentë të vlefshme për të paktën 12 muaj pa shkelje të rregullave të trafikut.
Malta ka ndarë një buxhet vjetor prej 5 milionë eurosh për këtë program, duke kufizuar përfituesit në 1,000 persona në vit. Sapo të hiqet dorë nga patenta, ajo konsiderohet e pezulluar përgjithmonë, dhe për të marrë një patentë të re pas pesë vitesh, duhet të kryhen 15 orë mësime drejtimi.
Qeveria shpreson që nisma të zvogëlojë numrin e shoferëve aktivë, të rrisë përdorimin e transportit publik dhe të ulë ndotjen e ajrit, duke krijuar një model transporti më të qëndrueshëm për të ardhmen.
