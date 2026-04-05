Të shtëna me armë pranë Shtëpisë së Bardhë

SHBA – Autoritetet amerikane po hetojnë një incident me të shtëna me armë të raportuara gjatë natës pranë Lafayette Park, përballë Shtëpisë së Bardhë.
Sipas Shërbimi Sekret i SHBA, nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa pas kontrollit të zonës nuk është identifikuar asnjë i dyshuar.
Presidenti Donald Trump ndodhej në Shtëpinë e Bardhë gjatë fundjavës, por nuk ka reaguar lidhur me incidentin.
Autoritetet bëjnë me dije se operacionet në kompleksin presidencial vijuan normalisht, megjithatë masat e sigurisë në zonë janë shtuar.
Shërbimi Sekret i SHBA po bashkëpunon me policinë e Distriktit të Kolumbisë dhe Policinë e Parkut për të zbardhur rrethanat e ngjarjes.
