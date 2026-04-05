U kap me 7 kg kokainë, arrestohet shqiptari në Itali. Çfarë e tradhëtoi?

ITALI – Një 44-vjeçar shqiptar është arrestuar nga autoritetet italiane gjatë një kontrolli rrugor në zonën e San Trovaso, pasi u kap me një sasi të konsiderueshme lënde narkotike.
Sipas mediave italiane, në automjetin e tij u gjetën rreth 7 kilogramë kokainë e pastër, e ndarë në 14 pako prej gjysmë kilogrami secila, të fshehura në një çantë shpine brenda mjetit.
44-vjeçari, i cili qëndronte në mënyrë të paligjshme në Itali, akuzohet për posedim të lëndëve narkotike me qëllim trafikimin e tyre. Sipas hetuesve, droga e sekuestruar do të arrinte vlerën e qindra mijëra eurove në treg.
Gjatë ndalimit, sjellja e tij e dyshimtë dhe nervozizmi i theksuar, i shoqëruar me përgjigje kontradiktore, shtyu policinë të kryente një kontroll më të imtësishëm të automjetit, ku edhe u zbulua droga.
Sipas hetimeve paraprake, sasia e sekuestruar dyshohet se do të furnizonte tregun e Trevizo. Përveç drogës, policia ka sekuestruar edhe telefonin celular të të arrestuarit, ndërsa analizimi i kontakteve dhe komunikimeve pritet të ndihmojë në identifikimin e rrjetit të përfshirë në trafikun e narkotikëve.
