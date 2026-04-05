Gjendet i pajetë emigranti 19-vjeçar nga Egjipti në Himarë, reagon Policia
Transmetuar më 05-04-2026, 15:34

HIMARË – Një 19-vjeçar nga Egjipti është gjetur i pajetë pranë një banese të braktisur në fshatin Nivicë, në zonën e Himarës.

Sipas njoftimit të Policisë, viktima me inicialet H. O., banues në Menia, Egjipt, është konstatuar pa shenja jete në orët e para të mëngjesit të datës 4 prill 2026, pas një njoftimi nga shërbimet e urgjencës mjekësore në Sarandë.

Nga këqyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune, ndërsa dyshohet se i riu mund të ketë ndërruar jetë për shkaqe natyrore.

Trupi i 19-vjeçarit është transportuar në morgun pranë Institutit të Mjekësisë Ligjore në Tiranë, ku do t’i nënshtrohet autopsisë për përcaktimin e saktë të shkakut të vdekjes.

Materialet procedurale i janë referuar prokurorisë kompetente për veprime të mëtejshme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

