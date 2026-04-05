Zjarr në zonën e ‘9-katësheve’ në Tiranë/ Flakët përfshijnë një pallat, panik te banorët
Transmetuar më 05-04-2026, 15:16

TIRANË – Një zjarr ka rënë në një pallat në zonën e njohur si “9-katëshet” në Tiranë, duke shkaktuar panik te banorët.

Sipas informacioneve paraprake, flakët janë përhapur me shpejtësi në një nga katet e ndërtesës, ndërsa ende nuk dihen shkaqet e zjarrit.

Deri në këto momente nuk raportohen persona të lënduar, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave.

Në vendngjarje kanë mbërritur forcat zjarrfikëse, të cilat po punojnë për shuarjen e flakëve dhe vënien nën kontroll të situatës.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

