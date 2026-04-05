Aksident në superstradën Lezhë–Milot/ Përplasen dy automjete pranë Treshit

LEZHË–MILOT – Një aksident rrugor është regjistruar në superstradën Lezhë–Milot, pranë kryqëzimit të Treshit, ku dy automjete janë përplasur me njëri-tjetrin.
Sipas informacioneve paraprake, përplasja ka qenë e fortë, duke bërë që njëri prej mjeteve të dalë jashtë rruge.
Si pasojë e aksidentit, një person ka mbetur i plagosur dhe është transportuar në spital për ndihmë mjekësore.
Në vendngjarje kanë mbërritur forcat e Policisë, të cilat po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit dhe përcaktimin e shkaqeve.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd