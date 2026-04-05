Berisha uron Pashkën me mesazh politik: “Vitin tjetër ta festojmë pa këtë të keqe që i ka rënë Shqipërisë”
Transmetuar më 05-04-2026, 13:35

TIRANË – Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, ka përcjellë urimin e tij për besimtarët katolikë me rastin e Pashkës.

Pas vizitës në Katedralen e “Shën Palit” në Tiranë, Berisha e cilësoi ditën e Ringjalljes së Krishtit si momentin më të rëndësishëm të historisë së qytetërimit perëndimor.

“Besimtarëve katolikë shqiptarë dhe në mbarë botën, ju uroj gëzuar Ngjalljen e Krishtit. Ringjallja e Krishtit shënon momentin më frymëzues dhe më të rëndësishëm për mbarë njerëzimin, pasi parimet e porosive të tij u shndërruan në parimet morale të qytetëruar të njeriut dhe të qytetërimit perëndimor”, tha Berisha.

Kreu i PD-së shtoi mesazhin politik: “Le të urojmë që Pashkën tjetër ta kremtojmë më mirë dhe pa këtë të keqe të madhe që i ka rënë hise Shqipërisë këto vite”.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

