Aksident te ‘Pushimi i shoferit/ Ndërron jetë drejtuesi i motoçikletës. Emri

FIER–SHEGAN – Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në aksin Fier–Shegan, në zonën e njohur si “Pushimi i Shoferit”. Një motoçikletë është përplasur me një mjet tip Volkswagen Caddy, që po kthehej për në banesë.
Sipas informacionit paraprak, drejtuesi i motoçikletës, Klevis Gjoni, dyshohet se po tentonte një parakalim kur ndodhi përplasja. Përplasja ka qenë e fortë dhe fatale, dhe Gjoni ndërroi jetë në spitalin e Lushnjës si pasojë e plagëve të marra.
Policia dhe grupi hetimor shkuan në vendin e ngjarjes dhe kryen veprimet proceduriale për zbardhjen e plotë të rrethanave të aksidentit.
