Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Akuzohet se tentoi t’i marrë jetën burrit të të dashurës, i dyshuari kapet në Kakavijë (Emri)
Transmetuar më 05-04-2026, 12:23

Akuzohet se tentoi të vriste bashkëshortin e të dashurës në 2025, kapet pas një viti në arrati në Kakavijë Kelmend Beqaj

FIER/KAKAVIJË – Policia ka arrestuar 27-vjeçarin Kelmend Beqaj, i cili ishte shpallur në kërkim për veprat penale “Vrasje me dashje e mbetur në tentativë” dhe “Armëmbajtje pa leje”.

Sipas njoftimit të Policisë, Beqaj më 5 janar 2025, për motive të dobëta, ka qëlluar me armë zjarri shtetasin Gledian Hoxhallari, 42 vjeç, bashkëshortin e të dashurës së tij, Melisa H.. Ngjarja ndodhi teksa Hoxhallari po prisnte për t’u takuar me bashkëshorten, dhe Beqaj e sulmoi me armë zjarri.

Pas ngjarjes, Beqaj u arratis, ndërsa Melisa u largua me të dashurin, por më pas u vetëdorëzua në Polici.

Kelmendi u ndalua në Kakavijë nga shërbimet e Policisë Kufitare, ndërsa materialet procedurale iu kaluan Prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.

Gjykata kishte caktuar masën e sigurisë “Arrest me burg” për veprat penale:

“Vrasje me dashje”, e mbetur në tentativë “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit”

Specialistët për Hetimin e Krimeve të Rënda në DVP Fier bënë të mundur ndalimin e Beqajt pas një viti arratie.

