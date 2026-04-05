OBSH paralajmëron për rrezik bërthamor në Iran

TEHERAN – Drejtori i përgjithshëm i Organizata Botërore e Shëndetësisë, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ka paralajmëruar për rrezikun që mund të lindë pas sulmeve të fundit pranë Centrali bërthamor i Bushehrit.
Në një deklaratë publike, Ghebreyesus theksoi se sulmet ndaj objekteve bërthamore mund të shkaktojnë pasoja katastrofike për shëndetin publik dhe se një incident i tillë mund të ketë efekte shkatërruese për breza të tërë. Ai shtoi se rreziqet po rriten me përshkallëzimin e konfliktit në rajon.
Sipas raportimeve të Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë Atomike, një predhë ka goditur pranë centralit, ku një anëtar i stafit ka humbur jetën si pasojë e mbeturinave nga shpërthimi.
Centrali i Bushehrit, i vendosur në qytetin Bushehr, është i vetmi central bërthamor funksional në Iran dhe konsiderohet një nga objektet më të rëndësishme industriale dhe strategjike të vendit.
