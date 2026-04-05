Një hajdut zyrash e biznesesh kapet mat në Tiranë

U kap teksa po merrte një biçikletë në Tiranë, kush është i riu dhe për çfarë dyshohet
Një 26-vjeçar është ndaluar në flagrancë në zonën e Laprakës në Tiranë, teksa po vidhte një biçikletë në rrugën “Buna”.
Sipas të dhënave, bëhet fjalë për shtetasin A. B., 26 vjeç, i cili rezulton me precedent në fushën e vjedhjes.
Nga veprimet hetimore ka rezultuar se ai dyshohet të jetë i përfshirë edhe në katër raste të tjera, gjatë muajve mars dhe prill, ku në subjekte të ndryshme ka marrë shuma parash dhe sende të ndryshme.
26-vjeçari u kap në momentin e fundit gjatë tentativës për të marrë biçikletën, ndërsa më pas janë thelluar hetimet për aktivitetin e tij të mëparshëm.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë për vijimin e veprimeve.
