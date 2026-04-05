Edi Rama: Së shpejti lajme të mira për integrimin në Bashkimin Evropian
Transmetuar më 05-04-2026, 10:57

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar zhvillime pozitive për procesin e integrimit të Shqipëria në Bashkimi Evropian, duke theksuar se negociatat po ecin përpara pavarësisht kritikave politike.

Gjatë episodit të radhës të podcastit “Flasim”, Rama u shpreh se puna për anëtarësimin në BE vijon në mënyrë të pandërprerë dhe se së shpejti priten lajme të mira për vendin.

“Shqipëria punon dhe punët e saj në tërësi janë në vijë. Është në vijë procesi më i rëndësishëm historik i anëtarësimit në BE. Negociatat vazhdojnë”, deklaroi ai.

Kreu i qeverisë hodhi poshtë pretendimet se procesi është bllokuar, duke i cilësuar ato si pjesë e debatit të brendshëm politik.

Sipas Ramës, progresi i deritanishëm, përfshirë hapjen e kapitujve të negociatave, tregon se rruga drejt integrimit evropian po vijon, ndërsa rezultatet konkrete pritet të bëhen publike në ditët në vijim.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

