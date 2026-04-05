Edi Rama: Së shpejti lajme të mira për integrimin në Bashkimin Evropian

TIRANË – Kryeministri Edi Rama ka paralajmëruar zhvillime pozitive për procesin e integrimit të Shqipëria në Bashkimi Evropian, duke theksuar se negociatat po ecin përpara pavarësisht kritikave politike.
Gjatë episodit të radhës të podcastit “Flasim”, Rama u shpreh se puna për anëtarësimin në BE vijon në mënyrë të pandërprerë dhe se së shpejti priten lajme të mira për vendin.
“Shqipëria punon dhe punët e saj në tërësi janë në vijë. Është në vijë procesi më i rëndësishëm historik i anëtarësimit në BE. Negociatat vazhdojnë”, deklaroi ai.
Kreu i qeverisë hodhi poshtë pretendimet se procesi është bllokuar, duke i cilësuar ato si pjesë e debatit të brendshëm politik.
Sipas Ramës, progresi i deritanishëm, përfshirë hapjen e kapitujve të negociatave, tregon se rruga drejt integrimit evropian po vijon, ndërsa rezultatet konkrete pritet të bëhen publike në ditët në vijim.
