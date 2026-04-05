Nafta rritet, akciza ulet/ Edi Rama: 20% ulje kur çmimi kalon 220 lekë për litër

TIRANË – Qeveria shqiptare ka miratuar një akt normativ që parashikon uljen automatike të akcizës për karburantet në rast të rritjes së çmimeve në tregun vendas.
Në podcastin “Flasim”, Kryeministri Edi Rama bëri të ditur se akciza për naftën dhe benzinën do të ulet me 20% sapo çmimi të kalojë pragjet e përcaktuara.
Sipas vendimit, masa hyn në fuqi menjëherë kur:
çmimi i naftës kalon 220 lekë për litër çmimi i benzinës kalon 200 lekë për litër
Kjo ndërhyrje synon të lehtësojë barrën financiare për qytetarët dhe drejtuesit e automjeteve, në një kohë kur tregjet ndërkombëtare po përballen me luhatje të forta të çmimeve të energjisë.
Kryeministri theksoi se vendimi është i balancuar dhe i menduar për të amortizuar ndikimin e menjëhershëm të rritjes së çmimeve, pa cenuar stabilitetin e financave publike.
Ai nënvizoi se masa do të mbetet në fuqi deri në stabilizimin e situatës në tregjet globale, ndërsa Bordi i Transparencës do të vijojë monitorimin e çmimeve dhe zbatimin e tyre në tregun vendas.
Sipas Ramës, çdo subjekt që nuk respekton çmimet e përcaktuara do të përballet me masa të ashpra ndëshkuese, në kuadër të mbrojtjes së konsumatorëve nga abuzimet.
