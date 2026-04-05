Kursi i këmbimit valutor sot në Shqipëri: Euro dhe dollari në minimumin historik

TIRANË – Monedhat e huaja vijojnë të këmbehen në nivele relativisht të qëndrueshme në tregun valutor shqiptar për ditën e sotme, pa luhatje të forta krahasuar me ditët e fundit.
Sipas kursit zyrtar të këmbimit, Dollari amerikan blihet me 82.5 lekë dhe shitet me 83.5 lekë.
Ndërkohë, Euro vijon të mbetet monedha kryesore në treg, duke u blerë me 95.4 lekë dhe duke u shitur me 96.2 lekë.
Edhe monedhat e tjera kryesore paraqiten me këto vlera:
Franga zvicerane blihet me 103.1 lekë dhe shitet me 104.1 lekë
Paundi britanik blihet me 109 lekë dhe shitet me 110 lekë
Ekspertët e tregut valutor vlerësojnë se kursi i këmbimit po ndikohet nga stabiliteti relativ i tregjeve ndërkombëtare dhe kërkesa e brendshme për valutë, ndërsa pritet që luhatjet të mbeten të moderuara edhe në ditët në vijim.
