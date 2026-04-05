Irani i përgjigjet ashpër Donald Trump: “I gjithë rajoni do të kthehet në ferr”

TEHERAN – Tensionet në Lindjen e Mesme janë përshkallëzuar ndjeshëm, pasi Irani ka reaguar me tone të ashpra ndaj paralajmërimeve të bëra nga ish-presidenti amerikan Donald Trump për hapjen e Ngushtica e Hormuzit.
Në një deklaratë të transmetuar nga mediat shtetërore, një zëdhënës i autoriteteve iraniane paralajmëroi pasoja të rënda në rast përshkallëzimi të mëtejshëm të konfliktit.
“Mos harroni se nëse agresioni zgjerohet, i gjithë rajoni do të kthehet në ferr për ju. Iluzioni për të mposhtur Republikën Islamike të Iranit është kthyer në një moçal ku do të fundoseni”, thuhet në reagimin zyrtar.
Sipas një burimi të lartë nga Teherani, në një prononcim për RIA Novosti, Irani është i gatshëm të tërhiqet nga tensionet vetëm nëse i njihet e drejta për zhvillimin e programit bërthamor për qëllime paqësore dhe nëse hiqen të gjitha sanksionet ndërkombëtare.
Ndërkohë, situata në terren mbetet kritike. Në Iranin qendror vijon kërkimi për një pilot amerikan të zhdukur pas rrëzimit të një avioni luftarak të tipit F-15E Strike Eagle në provincën Kohgiluyeh. Një anëtar i ekuipazhit është shpëtuar, ndërsa për pilotin tjetër autoritetet iraniane kanë shpallur një shpërblim prej 60 mijë dollarësh për kapjen e tij, nëse rezulton i gjallë.
Rrëzimi i këtij avioni shënoi një tjetër goditje për Pentagoni, i cili konfirmoi gjithashtu humbjen e një bombarduesi të dytë mbi Ngushtica e Hormuzit. Piloti i këtij të fundit arriti të katapultohej dhe është shpallur i shpëtuar.
Në të njëjtën kohë, përplasjet ushtarake janë zgjeruar edhe më tej. Izraeli ka ndërmarrë një valë të re bombardimesh ndaj objektivave në Teheran dhe Damask, ndërsa shpërthime të fuqishme janë raportuar në veri të kryeqytetit iranian. Një raketë ka rënë pranë centralit bërthamor të Bushehrit, duke shkaktuar viktima.
Ndërkohë, në veri të Izraelit janë aktivizuar sërish sistemet e mbrojtjes ajrore pas një vale të re sulmesh me raketa të lëshuara nga Irani dhe Libani, duke rritur frikën për një konflikt të gjerë rajonal.
