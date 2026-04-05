Aksident tragjik/ Autobusi bie nga shkëmbi, 4 viktima dhe 18 të plagosur

INDI – Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në veri të Indisë, ku një autobus me pasagjerë ka dalë nga rruga dhe ka rënë në një përrua, duke shkaktuar humbjen e jetës së të paktën katër personave dhe plagosjen e 18 të tjerëve.
Ngjarja u regjistrua të shtunën pranë fshatit Soja, në shtetin malor të Himachal Pradesh, një zonë e njohur për terrenin e vështirë dhe rrugët e ngushta.
Sipas raportimeve të agjencisë së lajmeve ANI, që citon zyrtarët lokalë, në autobus ndodheshin gjithsej 22 persona, mes tyre edhe dy fëmijë. Si pasojë e aksidentit, humbën jetën dy burra dhe dy gra.
Të plagosurit janë transportuar menjëherë në spitalet më të afërta, ku po marrin ndihmë mjekësore. Autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit, ndërsa dyshohet se kushtet e vështira të rrugës mund të kenë ndikuar në daljen e mjetit nga rruga.
Shërbimet e emergjencës ndërhynë në vendngjarje për të nxjerrë pasagjerët dhe për të menaxhuar situatën.
#WATCH | Kullu, Himachal Pradesh: As per information received by the Police Control Room Kullu, a traveller vehicle met with an accident near Sojha after falling off the road. A total of 22 persons were on board (20 adults and 02 children). Out of these, 18 persons have been… pic.twitter.com/lWysAJJWy8— ANI (@ANI) April 4, 2026
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd