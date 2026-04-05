Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
Aksident tragjik/ Autobusi bie nga shkëmbi, 4 viktima dhe 18 të plagosur
Transmetuar më 05-04-2026, 09:11

INDI – Një aksident i rëndë rrugor ka ndodhur në veri të Indisë, ku një autobus me pasagjerë ka dalë nga rruga dhe ka rënë në një përrua, duke shkaktuar humbjen e jetës së të paktën katër personave dhe plagosjen e 18 të tjerëve.

Ngjarja u regjistrua të shtunën pranë fshatit Soja, në shtetin malor të Himachal Pradesh, një zonë e njohur për terrenin e vështirë dhe rrugët e ngushta.

Sipas raportimeve të agjencisë së lajmeve ANI, që citon zyrtarët lokalë, në autobus ndodheshin gjithsej 22 persona, mes tyre edhe dy fëmijë. Si pasojë e aksidentit, humbën jetën dy burra dhe dy gra.

Të plagosurit janë transportuar menjëherë në spitalet më të afërta, ku po marrin ndihmë mjekësore. Autoritetet kanë nisur hetimet për të përcaktuar shkaqet e aksidentit, ndërsa dyshohet se kushtet e vështira të rrugës mund të kenë ndikuar në daljen e mjetit nga rruga.

Shërbimet e emergjencës ndërhynë në vendngjarje për të nxjerrë pasagjerët dhe për të menaxhuar situatën.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

