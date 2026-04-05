Qytetet shqiptare drejt standardeve europiane: Sa afër është realiteti me kërkesat e BE-së?

Procesi i integrimit të Shqipëria në Bashkimi Europian nuk kufizohet vetëm te reformat politike dhe ekonomike, por reflektohet drejtpërdrejt në jetën urbane dhe cilësinë e përditshme të qytetarëve. Nga planifikimi i qyteteve te mjedisi, infrastruktura, energjia dhe siguria publike, standardet europiane vendosin një kornizë të qartë për zhvillimin modern urban.
Çfarë kërkon BE-ja për qytetet?
Në thelb të procesit qëndron “acquis”, paketa e ligjeve dhe standardeve që çdo vend kandidat duhet të përafrojë dhe zbatojë. Për qytetet, kjo nënkupton planifikim afatgjatë, koordinim mes qeverisë qendrore dhe pushtetit vendor, transparencë në vendimmarrje dhe përfshirje të publikut.
Ndër kërkesat kryesore janë:
Plane të integruara urbane dhe rajonale Mbrojtje e mjedisit dhe shëndetit publik Siguri juridike e pronës Transport i qëndrueshëm dhe siguri rrugore Standarde të larta ndërtimi dhe eficiencë energjetike Zgjerim i hapësirave publike dhe gjelbërimit
Ku qëndron Shqipëria sot?
Shqipëria ka bërë përparime të dukshme në nivel ligjor dhe strategjik. Pas vitit 2014, kuadri i planifikimit urban është reformuar dhe shumica e bashkive kanë miratuar plane vendore. Po ashtu, janë hartuar strategji kombëtare për zhvillimin rajonal dhe sektorë kyç si uji dhe energjia.
Megjithatë, sfida kryesore mbetet zbatimi në terren. Institucionet vendore shpesh përballen me mungesë kapacitetesh, financimesh dhe koordinimi, duke e bërë të vështirë kthimin e planeve në projekte konkrete.
Mjedisi urban: progres i pjesshëm
Në sektorin e ujit dhe kanalizimeve, kapacitetet e trajtimit të ujërave të ndotura mbeten të kufizuara. Një pjesë e konsiderueshme e tyre ende shkarkohet pa trajtim të plotë.
Menaxhimi i mbetjeve ka pësuar përmirësime në aspektin ligjor, por riciklimi dhe infrastruktura përkatëse mbeten të pazhvilluara. Ndërkohë, ndotja e ajrit në qytete vijon të ndikohet nga trafiku, ngrohja dhe aktivitetet e ndërtimit.
Prona dhe kadastra: një nyje e vjetër
Siguria juridike e pronës mbetet një ndër sfidat më të mëdha. Edhe pse regjistrimi ka avancuar, problemet me mbivendosjet, pasaktësitë dhe digjitalizimin e pjesshëm vijojnë të krijojnë pasiguri dhe të pengojnë investimet.
Proceset e legalizimit kanë sjellë përparime, por një numër i konsiderueshëm çështjesh komplekse mbeten ende të pazgjidhura.
Mobiliteti dhe siguria rrugore
Qytetet shqiptare vijojnë të jenë të varura nga makinat private. Transporti publik mbetet i kufizuar dhe i pabarabartë, ndërsa koncepti i mobilitetit të qëndrueshëm është ende në fazë tranzicioni.
Edhe pse janë ndërmarrë disa nisma, si korsitë e biçikletave apo projektet pilot me autobusë elektrikë, mungon një sistem i integruar që t’i japë përparësi transportit publik. Ndërkohë, siguria rrugore mbetet problem shqetësues, veçanërisht për këmbësorët.
Ndërtimi dhe energjia: nga standardet te zbatimi
Përafrimi me standardet europiane të ndërtimit, përfshirë Eurokodet, është në proces. Sfida kryesore mbetet zbatimi i njëtrajtshëm dhe kontrolli në terren.
Në eficiencën energjetike janë bërë investime, veçanërisht në ndërtesa publike, por mungojnë programe të qëndrueshme afatgjata dhe mirëmbajtja mbetet problem.
Hapësirat publike dhe cilësia e jetesës
Zhvillimi i shpejtë urban ka kufizuar hapësirat publike dhe gjelbërimin në shumë qytete. Ndërkohë, zhurma urbane dhe ndotja akustike janë në rritje, sidomos në zonat me trafik të rënduar.
Sfida kryesore: zbatimi
Në tërësi, Shqipëria ka bërë hapa të rëndësishëm në hartimin e ligjeve dhe strategjive, por sfida kryesore mbetet zbatimi efektiv. Kjo kërkon:
Kapacitete më të forta institucionale Financim të qëndrueshëm Monitorim dhe llogaridhënie Mirëmbajtje të aseteve publike
Vetëm përmes një qasjeje të integruar dhe funksionale, qytetet shqiptare mund të afrohen realisht me standardet e Bashkimi Europian dhe të përmirësojnë cilësinë e jetës së qytetarëve.
