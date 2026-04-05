Eurodeputetja franceze Rima Hassan në gjyq në korrik pas një postimi në rrjetet sociale

Eurodeputetja franceze e krahut të majtë, Rima Hassan, do të përballet me gjyq në muajin korrik, pas një postimi të bërë në rrjetin social X lidhur me një sulm të ndodhur në vitet 1970 në një aeroport izraelit.
Sipas Prokurorisë së Paris, autoritetet e arrestuan Hassanin të enjten dhe e mbajtën për disa orë në paraburgim, pasi dyshohej se postimi i publikuar më 26 mars – dhe i fshirë më pas – mund të interpretohej si mbështetje për terrorizmin.
Në përfundim të procedurave, asaj iu komunikua detyrimi për t’u paraqitur përpara gjykatës penale më 7 korrik 2026, ku do të përballet me akuzën për përkrahje të terrorizmit të kryer në internet.
Postimi në fjalë lidhej me sulmin e vitit 1972 në aeroportin Lod në Tel Aviv, i realizuar nga Ushtria e Kuqe Japoneze, ku humbën jetën 26 persona.
Sipas burimeve zyrtare, Hassan kishte cituar në llogarinë e saj një deklaratë të një personi të dënuar për këtë sulm, duke tentuar ta justifikonte atë përmes referencave ndaj situatës në territoret palestineze.
Sipas legjislacionit francez, vepra penale e “kërkesës së faljes për terrorizëm” në internet dënohet me deri në shtatë vjet burg dhe gjobë deri në 100 mijë euro.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd