SHBA gjejnë pilotin e zhdukur pas rrëzimit të një avioni F-15 në Iran, Trump: Një nga operacionet më të guximshme

Donald Trump ka njoftuar se është gjetur piloti amerikan, i cili ishte shpallur i zhdukur pas rrëzimit të një avioni luftarak tip F-15 në territorin e Iran.
Sipas deklaratës së tij, ushtria e Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka realizuar një operacion të suksesshëm kërkim-shpëtimi, të cilin ai e cilësoi si një ndër më të guximshmit në historinë ushtarake amerikane.
“Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka përfunduar një nga operacionet më të guximshme të kërkim-shpëtimit në historinë amerikane”, shkroi Trump në platformën Truth Social.
Ai bëri të ditur se në operacion u angazhuan dhjetëra avionë të pajisur me armatim të avancuar, me qëllim lokalizimin dhe shpëtimin e pilotit. Sipas tij, piloti është gjetur në gjendje të mirë shëndetësore.
Trump shtoi gjithashtu se ky operacion vjen pas një tjetër misioni të suksesshëm të zhvilluar një ditë më parë, ku u shpëtua një pilot tjetër amerikan. Ai theksoi se ky informacion nuk ishte bërë publik menjëherë, për të mos rrezikuar zhvillimin e operacionit të dytë.
Sipas tij, kjo shënon një rast të paprecedentë në historinë ushtarake, ku dy pilotë amerikanë shpëtohen në operacione të ndara brenda territorit armik.
