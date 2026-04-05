Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
SHBA gjejnë pilotin e zhdukur pas rrëzimit të një avioni F-15 në Iran, Trump: Një nga operacionet më të guximshme
Transmetuar më 05-04-2026, 07:30

Donald Trump ka njoftuar se është gjetur piloti amerikan, i cili ishte shpallur i zhdukur pas rrëzimit të një avioni luftarak tip F-15 në territorin e Iran.

Sipas deklaratës së tij, ushtria e Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka realizuar një operacion të suksesshëm kërkim-shpëtimi, të cilin ai e cilësoi si një ndër më të guximshmit në historinë ushtarake amerikane.

“Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka përfunduar një nga operacionet më të guximshme të kërkim-shpëtimit në historinë amerikane”, shkroi Trump në platformën Truth Social.

Ai bëri të ditur se në operacion u angazhuan dhjetëra avionë të pajisur me armatim të avancuar, me qëllim lokalizimin dhe shpëtimin e pilotit. Sipas tij, piloti është gjetur në gjendje të mirë shëndetësore.

Trump shtoi gjithashtu se ky operacion vjen pas një tjetër misioni të suksesshëm të zhvilluar një ditë më parë, ku u shpëtua një pilot tjetër amerikan. Ai theksoi se ky informacion nuk ishte bërë publik menjëherë, për të mos rrezikuar zhvillimin e operacionit të dytë.

Sipas tij, kjo shënon një rast të paprecedentë në historinë ushtarake, ku dy pilotë amerikanë shpëtohen në operacione të ndara brenda territorit armik.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...