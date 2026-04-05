Parashikimi i motit për datën 5 prill 2026
Transmetuar më 05-04-2026, 07:18

Territori i vendit do të ndikohet gjatë ditës së sotme nga kushte atmosferike të qëndrueshme.

Moti parashikohet i kthjellët në të gjithë vendin, pa reshje dhe me dukshmëri të mirë.

Era do të fryjë me drejtim verilindje–veriperëndim, me shpejtësi mesatare rreth 6 m/s. Përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore, era pritet të fitojë intensitet, duke arritur deri në 12 m/s.

Në det, valëzimi në Adriatik dhe Jon parashikohet i ulët, me forcë 1–3 ballë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

