Horoskopi i të dielës së Pashkës 5 prill 2026 nga Paolo Fox

Dashuria, puna, mirëqenia dhe fati: çfarë kanë për të thënë yjet, sipas astrologut më të famshëm të televizionit italian
Dashi
Për Dashin hapet një ditë interesante, ku yjet japin sinjale më pozitive se në ditët e fundit. Pas një periudhe me kritika, madje në disa raste edhe më të forta seç duhej, tani lind një dëshirë e qartë për reagim dhe për të rimarrë veten. Kjo është një ditë ku ndjen më shumë se zakonisht nevojën për të treguar vlerën tënde dhe për të mos lejuar më që të tjerët të përcaktojnë ritmin tënd. Qielli të shtyn të bësh pastrim në jetën tënde: të largosh situatat e kota, njerëzit që të rëndojnë dhe gjithçka që nuk ka më funksion. Ky proces nuk nis sot, sepse në fakt ka filluar prej pak kohe, por është ende në vazhdim. Edhe pse mbeten disa pengesa për shkak të ndikimeve jo plotësisht të favorshme, ndjesia më e fortë sot është se po rikthen kontrollin. Dhe sapo ndjen se je sërish zot i drejtimit tënd, bëhet më e lehtë të përballosh çdo sfidë.
Demi
Për Demin kjo nuk është një ditë me energji shumë të lartë fizike. Trupi mund të kërkojë më shumë pushim, më pak ngarkesë dhe një ritëm më të qetë. Mund të ketë bezdi të vogla, tensione të lehta ose ndonjë pengesë të vogël gjatë ditës, por nuk bëhet fjalë për diçka të rëndë. Gjithçka mund të menaxhohet nëse nuk e lodh veten më shumë seç duhet. Pika më e mirë e kësaj dite mbeten ndjenjat. Klima në dashuri është më e ngrohtë dhe më e butë, me dëshirë për afërsi, mirëkuptim dhe kohë të kaluar me personin e zemrës. Yjet këshillojnë të mos i zmadhosh keqkuptimet e vogla dhe të mos reagosh menjëherë ndaj çdo gjëje që nuk të pëlqen. Sot vlen më shumë të dëgjosh zemrën sesa nervozizmin e momentit. Pjesa më e mirë e kësaj dite fshihet pikërisht te raportet njerëzore dhe te qetësia që mund të gjesh pranë dikujt që do.
Binjakët
Për Binjakët fryn një erë risish dhe kjo ndihet sidomos në mënyrën si po ndryshon atmosfera rreth teje. Pas një periudhe jo të lehtë, ku tensionet kanë qenë të pranishme, tani fillon të duket një fazë më e lehtë dhe më e qetë. Kjo nuk do të thotë se gjithçka zgjidhet menjëherë, por sinjalet janë inkurajuese. Në dashuri rikthehet një ndjesi më e madhe qetësie dhe stabiliteti. Mund të ndjesh se raportet bëhen më të thjeshta, më pak të ngarkuara dhe më të natyrshme. Edhe njohjet e reja mund të kenë më shumë rëndësi sesa duket në fillim. Diçka që lind pa shumë zhurmë, spontanisht dhe pa pritshmëri të mëdha, mund të marrë peshë me kalimin e kohës. Yjet të ftojnë të shohësh përpara me besim dhe të mos qëndrosh i mbyllur te ajo që ka shkuar keq. Është një ditë që favorizon hapjen emocionale dhe rikthimin e besimit.
Gaforrja
Për Gaforren dita thekson anën e brendshme dhe emocionale. Ndjeshmëria bëhet më e fortë dhe të shtyn të kërkosh diçka më të thellë sesa rutina e zakonshme. Ka nevojë për kuptim, për qetësi të brendshme dhe për një lloj ekuilibri shpirtëror që ndoshta kohët e fundit ka munguar. Mund të ndjesh dëshirën për reflektim, për t’u larguar pak nga zhurma e përditshme dhe për t’u lidhur më shumë me veten. Në të njëjtën kohë, yjet nxjerrin në pah edhe një anë më pasionale. Marrëdhëniet mund të bëhen më intensive, më të gjalla dhe më të forta në nivel emocional. Nëse je i rrethuar nga njerëzit e duhur, kjo ditë mund të dhurojë momente vërtet të bukura dhe të sinqerta. Është një qiell që flet për emocione të vërteta, jo për gjëra sipërfaqësore. Prandaj sot vlen të jetosh ndjenjat pa filtra dhe pa u mbrojtur më shumë seç duhet.
Luani
Për Luanin dëshira për të dalë në pah është shumë e fortë. Ke nevojë të ndihesh i vlerësuar, i dëgjuar dhe në qendër të vëmendjes, por pikërisht kjo mund të krijojë fërkime me ata që ke pranë. Jo gjithmonë duhet të jesh ti ai që dominon situatën, sepse sot një qasje më e butë mund të sjellë rezultate më të mira. Gjatë ditës mund të lindë nevoja për kompromis, për të pranuar disa gjëra që nuk i bën me qejf ose për të kaluar nëpër situata që nuk të pëlqejnë plotësisht. Pikërisht këtu duhet kujdesi më i madh: të mos reagosh menjëherë me nervozizëm ose krenari. Paolo Fox këshillon qetësi dhe kontroll, sepse veprimet impulsive mund të prishin ekuilibrin. Kjo ditë nuk është negative, por kërkon menaxhim më të matur të emocioneve dhe të ego-s. Gjëja pozitive është se qielli premton zhvillime më të mira në ditët që vijnë, prandaj ajo që sot duket e bezdisshme mund të jetë vetëm një kalim i përkohshëm.
Virgjëresha
Për Virgjëreshën vazhdon klima e qetë dhe harmonike që kishte nisur që dje. Marrëdhëniet me të tjerët duken më të rrjedhshme dhe ka më shumë gatishmëri për dëgjim, dialog dhe mirëkuptim. Kjo është një ditë ku shumë varet nga mënyra se si sillesh dhe nga hapja që tregon. Nëse qëndron i tërhequr, mund të humbësh raste të mira; nëse përfshihesh më shumë, mund të marrësh përgjigje pozitive. Në dashuri qielli është premtues. Ka një energji të mirë për ata që duan të afrohen me dikë, të sqarojnë një raport ose të provojnë sërish pas një zhgënjimi. Yjet favorizojnë pikërisht guximin për të filluar nga e para. Prandaj kjo ditë është e mirë për t’i dhënë një mundësi të re një ndjenje, një njohjeje ose një situate që meriton të shihet me më shumë besim. Pasiguria duhet lënë mënjanë, sepse surprizat mund të vijnë pikërisht aty ku nuk e pret.
Peshorja
Për Peshoren kjo është një periudhë reflektimi, sidomos për punën, zgjedhjet e ardhshme dhe drejtimin që duhet marrësh. Ka mendime të shumta në kokë dhe ndoshta disa vendime nuk mund të shtyhen më. Sipas Paolo Fox, disa ndryshime janë bërë të pashmangshme dhe, edhe nëse tani të duken të lodhshme, më vonë mund të sjellin përfitime konkrete, madje edhe ekonomike. Nga ana tjetër, sot ndihet një paqëndrueshmëri emocionale. Mund të kesh ndjesinë se nuk po merr mbështetjen që do nga të tjerët, ose se po përballesh me dilema pa ndihmën e duhur. Pikërisht për këtë arsye, yjet të shtyjnë të mbështetesh më shumë te forca jote. Ka momente kur vetmia të bën të qartë gjërat më mirë sesa këshillat e të tjerëve. Kjo ditë nuk kërkon nxitim, por qartësi dhe forcë të brendshme. Ajo që po mendon tani mund të ketë rëndësi të madhe për të ardhmen tënde të afërt.
Akrepi
Për Akrepin dita sjell emocione më të ngarkuara dhe ndjenja jo gjithmonë të lehta për t’u menaxhuar. Hëna trazoi ujërat dhe kjo ndikon sidomos në marrëdhëniet sentimentale. Në çift mund të dalë në pah një ndjenjë distance, ftohtësie ose moskuptimi që nuk mund të anashkalohet. Nuk është dita për të bërë sikur gjithçka është në rregull, kur në fakt brenda ka diçka që nuk të bind. Muaji prill paraqitet si një periudhë prove dhe verifikimi. Gjithçka që nuk funksionon më, që është konsumuar ose që mbahet në këmbë vetëm nga zakoni, do ta ketë të vështirë të fshihet. Yjet të kërkojnë kthjelltësi dhe guxim për të parë realitetin ashtu siç është, edhe nëse kjo të vë në siklet. Vetëm duke u përballur me të vërtetën mund të kuptosh çfarë duhet mbajtur dhe çfarë jo. Kjo është një ditë e fortë për reflektim dhe për qartësim në dashuri.
Shigjetari
Për Shigjetarin vëmendja shkon drejt së ardhmes, dhe kjo e ardhme duket më premtuese sidomos në pjesën e dytë të muajit. Ka një ndjesi hapjeje, si të thuash se diçka po lëviz në drejtimin e duhur. Mund të vijnë raste, propozime ose mundësi në mënyrë të papritur dhe do të ishte gabim të mbyllesh ose të refuzosh menjëherë çdo gjë të re. Kush ka kaluar muaj me probleme fizike, lodhje ose çështje burokratike, më në fund mund të shohë një dalje, një lehtësim ose një zgjidhje të pjesshme. Yjet shpërblejnë iniciativën dhe gatishmërinë për të vepruar. Kjo është një ditë ku duhet të jesh i hapur ndaj risive dhe të mos mbetesh i bllokuar te pasiguritë e së shkuarës. Të thuash “po” një ndryshimi, një ideje ose një mundësie mund të rezultojë shumë më e dobishme nga sa mendon sot.
Bricjapi
Për Bricjapin kjo është një periudhë rishikimi dhe riorganizimi. Ke nevojë të vendosësh në rregull disa fusha të jetës, si në planin personal ashtu edhe në atë profesional. Disa po dalin nga një periudhë e vështirë, të tjerë po kuptojnë se objektivat duhen riformuluar. Pas pengesave dhe vonesave, fillon të duket më qartë një fazë rifillimi. Kjo nuk do të thotë se gjithçka është zgjidhur, por më në fund po del nga bllokimi. Edhe dashuria kthehet në qendër të vëmendjes, sidomos për ata që kërkojnë një lidhje të vërtetë dhe jo diçka sipërfaqësore. Ka mundësi të reja për të hapur zemrën ose për të besuar sërish në një raport. Yjet të ftojnë të mos humbësh besimin. Edhe një hap i vogël përpara ka vlerë tani, sepse është pjesë e një rikuperimi më të madh që po ndërtohet gradualisht.
Ujori
Për Ujorin mendimet bëhen më të dendura dhe më të thella. Ka situata të mbetura pezull që rikthehen në mendje dhe kërkojnë vëmendje. Ke ndjeshmëri të madhe ndaj të tjerëve dhe e ndien fort gjendjen e njerëzve që ke pranë, por kjo mund të të lodhë më shumë seç duhet. Rreziku i sotëm është të marrësh mbi vete pesha emocionale që nuk të takojnë plotësisht. Prandaj bëhet e rëndësishme të rikthesh qendrën tënde, të kujdesesh më shumë për veten dhe të vendosësh një balancë më të shëndetshme. Kjo ditë mund të ndihmojë për të rikuperuar harmoni në marrëdhënie, por vetëm nëse zgjedh qartësinë. Në raportet më të brishta mund të dalin tensione ose çështje të lëna pas dore. Nuk është mirë t’i shmangësh. Më mirë t’i përballosh hapur, me sinqeritet, sesa t’i shtysh për më vonë. Vetëm kështu mund të ruhet ekuilibri.
Peshqit
Për Peshqit intuita është shumë e fortë dhe sot mund të bëhet një udhërrëfyes i rëndësishëm. Ndjesitë, ëndrrat dhe perceptimet e tua nuk duhen nënvlerësuar, sepse mund të ndikojnë realisht në humor dhe në zgjedhjet që bën. Në planin profesional afrohet një moment i rëndësishëm. Brenda disa muajve do të duhet të konfirmosh ose të përballesh me një marrëveshje me peshë, ndaj kjo është një periudhë përgatitore ku duhet të dëgjosh si arsyen, ashtu edhe instinktin. Në dashuri dita duket e mirë, veçanërisht për ata që kanë pranë personin e duhur dhe ndihen të kuptuar. Ka më shumë harmoni dhe më shumë predispozitë për ndjenja të qarta. Yjet të shtyjnë të kesh besim te perceptimet e tua, sepse shumë herë ato të tregojnë drejtimin e saktë edhe kur logjika ende nuk e ka kuptuar plotësisht situatën.
Shënim i noa.al: Horoskopi nuk synon të zëvendësojë në asnjë mënyrë informacionin shkencor të dhënë nga mjekë dhe specialistë të fushave përkatëse. Nëse keni nevojë për këshilla të caktuara, ju rekomandojmë të kontaktoni një profesionist. Astrologjia merret me lëvizjet e yjeve dhe planetëve, megjithatë, në asnjë mënyrë noa.al nuk nxit vendime të bazuara mbi horoskopin.
