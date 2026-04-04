Papa Leo XIV udhëheq Meshën e Vigjiljes së Pashkës në Bazilikën e Shën Pjetrit

VATIKAN – Mbrëmjen e sotme, Bazilika e Shën Pjetrit u ndriçua nga solemniteti i Meshës së Vigjiljes së Pashkës, e cila po udhëhiqet nga Papa Leo XIV. Ky moment shënon fillimin e kremtimeve më të rëndësishme për botën e krishterë, duke mbledhur autoritetet më të larta kishtare në një atmosferë lutjeje dhe devotshmërie.
Ceremonia madhështore ka bashkuar një numër të madh besimtarësh, të cilët morën pjesë për të reflektuar mbi kuptimin e thellë të festës që simbolizon ringjalljen e Jezu Krishtit. Pjesëmarrësit ndoqën ritet tradicionale që karakterizojnë këtë mbrëmje, duke krijuar një ndjesi të fortë uniteti shpirtëror brenda mureve të bazilikës ikonike.
Vigjilja e Pashkës konsiderohet kulmi i kalendarit liturgjik, duke shërbyer si një udhëkryq shprese dhe përditësimi shpirtëror për miliona besimtarë. Përmes ceremonisë, përcillen mesazhe të fuqishme për paqe universale dhe besim, të cilat frymëzojnë komunitetin katolik në të gjithë botën gjatë kësaj periudhe festive.
