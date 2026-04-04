Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mbahet Mesha e Pashkëve në Katedralen Katolike të Tiranës
Transmetuar më 04-04-2026, 22:39

TIRANË – Besimtarë të shumtë janë mbledhur në Katedralja Katolike e Tiranës për të marrë pjesë në Meshën e Vigjiljes së Pashkëve, një nga momentet më të rëndësishme të kalendarit liturgjik katolik.

Ceremoninë e drejton Arjan Dodaj, i cili udhëheq lutjet dhe ritualet tradicionale të kësaj nate të veçantë. Masha e Vigjiljes së Pashkëve simbolizon kalimin nga errësira në dritë, duke përkujtuar ringjalljen e Krishtit dhe duke përcjellë mesazhe shprese, besimi dhe paqeje për besimtarët.

Gjatë ceremonisë ndizet qiriu i Pashkëve dhe zhvillohen leximet biblike që kujtojnë historinë e shpëtimit, ndërsa pjesëmarrësit bashkohen në lutje dhe këngë liturgjike. Atmosfera festive shoqërohet me urime për paqe, dashuri dhe mirësi në familjet shqiptare.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...