Mbahet Mesha e Pashkëve në Katedralen Katolike të Tiranës

TIRANË – Besimtarë të shumtë janë mbledhur në Katedralja Katolike e Tiranës për të marrë pjesë në Meshën e Vigjiljes së Pashkëve, një nga momentet më të rëndësishme të kalendarit liturgjik katolik.
Ceremoninë e drejton Arjan Dodaj, i cili udhëheq lutjet dhe ritualet tradicionale të kësaj nate të veçantë. Masha e Vigjiljes së Pashkëve simbolizon kalimin nga errësira në dritë, duke përkujtuar ringjalljen e Krishtit dhe duke përcjellë mesazhe shprese, besimi dhe paqeje për besimtarët.
Gjatë ceremonisë ndizet qiriu i Pashkëve dhe zhvillohen leximet biblike që kujtojnë historinë e shpëtimit, ndërsa pjesëmarrësit bashkohen në lutje dhe këngë liturgjike. Atmosfera festive shoqërohet me urime për paqe, dashuri dhe mirësi në familjet shqiptare.
