Dinamo shkatërron Elbasanin dhe rikthehet në garë për “Final Four”

Në ndeshjen e parafundit të javës së 30-të të Kategoria Superiore, Dinamo City siguroi një fitore të thellë 4-1 ndaj Elbasani në stadiumin “Air Albania”.
Sfida nisi më mirë për Elbasanin, që kaloi në avantazh në minutën e 3-të me golin e Xhonathan Lajthia, pas asistimit të Isi Manellarit. Dinamo reagoi në fund të pjesës së parë, me Dejvi Bregun që barazoi nga pika e bardhë e penalltisë, duke mbyllur pjesën e parë 1-1.
Në fraksionin e dytë, Dinamo dominoi lojën. Malomo shënoi golin e dytë në minutën e 51-të, ndërsa Lorenco Vila realizoi të tretin në minutën e 66-të. Në fund, Dejvi Bregu kompletoi dopietën e tij, duke vulosur fitoren 4-1 për skuadrën shkodrane.
Me këtë fitore, Dinamo ngjitet në vendin e pestë me 43 pikë, vetëm një pikë larg zonës “Final Four”, ndërsa Elbasani mbetet në vendin e tretë me 53 pikë.
