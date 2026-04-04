Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Dronët iranianë godasin Bahrein, plagosen disa persona
Transmetuar më 04-04-2026, 21:38

Ministria e Brendshme e Bahreinit njoftoi se katër persona u plagosën dhe disa banesa u dëmtuan në ishullin Sitra, pas rrëzimit të mbetjeve nga interceptimi i dronëve të dërguar nga Irani.

Imazhet nga vendi i ngjarjes treguan shërbimet e emergjencës duke ofruar ndihmë mjekësore dhe duke siguruar zonën e prekur.

Autoritetet bënë të ditur se dronët iranianë kanë shkaktuar plagosje dhe dëme në vendet e Gjirit Persik gjatë pesë javëve të fundit, që nga rritja e tensioneve në Lindjen e Mesme.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...