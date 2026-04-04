Dronët iranianë godasin Bahrein, plagosen disa persona

Ministria e Brendshme e Bahreinit njoftoi se katër persona u plagosën dhe disa banesa u dëmtuan në ishullin Sitra, pas rrëzimit të mbetjeve nga interceptimi i dronëve të dërguar nga Irani.
Imazhet nga vendi i ngjarjes treguan shërbimet e emergjencës duke ofruar ndihmë mjekësore dhe duke siguruar zonën e prekur.
Autoritetet bënë të ditur se dronët iranianë kanë shkaktuar plagosje dhe dëme në vendet e Gjirit Persik gjatë pesë javëve të fundit, që nga rritja e tensioneve në Lindjen e Mesme.
