Vllaznia triumfon ndaj Partizanit në transfertë, forcon kreun e renditjes

Vllaznia ka arritur një fitore të rëndësishme në garën për titull, duke mposhtur Partizani me rezultatin 2-0 në stadiumin Arena e Demave, në kuadër të Kategoria Superiore.
Skuadra e drejtuar nga Edi Martini konfirmon kështu formën e mirë dhe ruan vendin e parë në renditje, duke vijuar me ambicien për të rikthyer titullin kampion pas 25 vitesh.
Takimi nisi me një episod të rëndësishëm për vendasit, pasi trajneri i Partizanit, Kërnaja, u ndëshkua me karton të kuq në minutën e 17-të. Megjithatë, “të kuqtë” arritën të krijojnë disa raste të rrezikshme në pjesën e parë, kryesisht me Sidibe dhe Human, por pa arritur të konkretizojnë. Edhe Vllaznia pati momentet e saj, ndërsa fraksioni i parë u mbyll në barazim pa gola.
Në pjesën e dytë, Partizanit iu anulua një gol i shënuar nga Isgandarli për pozicion jashtë loje, ndërsa pak më vonë i njëjti futbollist pa t’i anulohej edhe një tjetër realizim.
Momenti vendimtar i ndeshjes erdhi në minutën e 82-të, kur Dodaj kaloi në avantazh Vllazninë. I njëjti lojtar vulosi fitoren në minutat e fundit, duke përcaktuar rezultatin përfundimtar 2-0.
Me këtë sukses, Vllaznia ngjitet në kuotën e 56 pikëve dhe mban kreun e klasifikimit, ndërsa Partizani mbetet në vendin e katërt me 44 pikë.
