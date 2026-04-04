Osmani i dorëzon Haxhiut detyrën e Presidentes
Transmetuar më 04-04-2026, 19:26

Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, i ka dorëzuar zyrtarisht detyrën kryetares së Kuvendit, Albulena Haxhiu, e cila nga mesnata ushtron funksionin e presidentes në detyrë.

Albulena Haxhiu merr këtë përgjegjësi përkohësisht, pasi Kuvendi i Kosovës nuk arriti të zgjedhë në kohë presidentin e ri, ndërsa Vjosa Osmani nuk siguroi mbështetjen e nevojshme për një mandat të dytë.

Sipas Kushtetutës së Kosovës, në rast se posti i presidentit mbetet vakant ose nuk arrihet zgjedhja në afat, kryetari i Kuvendit ushtron detyrën e kreut të shtetit për një periudhë që nuk mund të zgjasë më shumë se gjashtë muaj.

Gjatë ceremonisë së dorëzimit, Osmani i uroi suksese pasardhëses së saj, duke shprehur bindjen për rolin dhe përkushtimin e grave në udhëheqjen e institucioneve.

“Ju dëshiroj mirëseardhje zonja kryetare e Kuvendit dhe nga sonte në mesnatë edhe ushtruese e detyrës së presidentes së Republikës. Gjithnjë ka qenë një nga dëshirat e mia që kur të largohem nga kjo zyrë, ta lë një grua pas meje”, u shpreh ajo.

Osmani theksoi se drejtimi i shtetit përfshin përgjegjësi të mëdha, duke përfshirë udhëheqjen e politikës së jashtme, rolin e komandantes supreme të Forcave të Armatosura dhe përfaqësimin e unitetit të qytetarëve.

Ajo shtoi se kjo detyrë kërkon përkushtim maksimal dhe shprehu shpresën që Kuvendi të zgjedhë sa më shpejt presidentin ose presidenten e re, në mënyrë që të sigurohet stabilitet institucional në një periudhë sfidash të shumta globale dhe rajonale.

