Zbulohen detaje të reja: Sulmi iranian ndaj ambasadës amerikane në Riad më i rëndë se sa u raportua

Sulmi me dron i Iranit ndaj ambasadës së Shteteve të Bashkuara në Riad rezulton të ketë shkaktuar dëme dukshëm më të mëdha nga sa ishte bërë publik fillimisht.
Sipas një raportimi të The Wall Street Journal, që citon zyrtarë aktualë dhe të mëparshëm amerikanë, dy dronë shpërthyen më 3 mars brenda një zone të sigurt të kompleksit diplomatik, duke dëmtuar rëndë të paktën tre kate të ndërtesës, përfshirë edhe një stacion të inteligjencës amerikane.
Burimet bëjnë të ditur se zjarri i shkaktuar nga shpërthimet ka zgjatur rreth 12 orë, ndërsa disa pjesë të ambasadës janë dëmtuar në mënyrë të pakthyeshme.
Ndryshe nga deklaratat fillestare të autoriteteve të Arabia Saudite, të cilat e minimizuan incidentin duke folur për dëme të kufizuara, zyrtarët amerikanë theksojnë se ndikimi real i sulmit ka qenë shumë më i rëndë.
Sipas detajeve të publikuara, njëri prej dronëve arriti të depërtojë sistemin e mbrojtjes ajrore të zonës diplomatike dhe goditi objektivin, ndërsa droni i dytë shpërtheu menjëherë pas tij, duke shkaktuar dëme shtesë.
Sulmi ndodhi gjatë natës, në një kohë kur prania e personelit ishte e kufizuar. Zyrtarët paralajmërojnë se, nëse një sulm i tillë do të ndodhte gjatë ditës, pasojat në jetë njerëzore mund të kishin qenë shumë më të rënda.
“Irani ka demonstruar aftësinë për të zhvilluar dhe përdorur armë vendase në distanca të gjata, duke goditur objektiva të ndjeshëm strategjikë”, ka deklaruar ish-zyrtari i CIA, Bernard Hudson.
Ai shtoi se mungesa e transparencës lidhur me përmasat reale të dëmeve ngre dyshime se pasojat mund të jenë edhe më të mëdha sesa ato të pranuara publikisht.
Ky sulm konsiderohet pjesë e një vale më të gjerë sulmesh me raketa dhe dronë nga Irani dhe aleatët e tij ndaj objektivave amerikane në rajon, përfshirë baza ushtarake dhe përfaqësi diplomatike në disa vende të Lindjes së Mesme.
