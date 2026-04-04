Mbyllja e plotë dhe e qëndrueshme e luftës me SHBA-Izrael është një përparësi për Iranin, thotë MPJ

Ministri i Jashtëm iranian, Abbas Araghchi, tha sot se një fund "përfundimtar dhe i qëndrueshëm" i luftës mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit është një përparësi për Teheranin.
Në një postim në llogarinë e tij X të shtunën, Araghchi shprehu vlerësimin e Iranit për përpjekjet e Pakistanit për të rivendosur paqen dhe sigurinë në rajon pas luftës SHBA-Izrael kundër Republikës Islamike, e cila filloi më 28 shkurt.
Diplomati më i lartë deklaroi më tej se Irani është "thellësisht mirënjohës ndaj Pakistanit për përpjekjet e tij dhe nuk ka refuzuar kurrë të shkojë në Islamabad".
“Ajo që na intereson janë kushtet e një fundi përfundimtar dhe të qëndrueshëm të luftës së paligjshme që na është imponuar”, tha Araghchi.
Pakistani ka përsëritur vazhdimisht qëndrimin e tij parimor duke dënuar agresionin ushtarak kundër sovranitetit kombëtar dhe integritetit territorial të Iranit.
Islamabadi kohët e fundit priti një takim katërpalësh të ministrave të jashtëm të Pakistanit, Turqisë, Egjiptit dhe Arabisë Saudite, si pjesë e një përpjekjeje diplomatike për t’i dhënë fund luftës.
Një numër mediash perëndimore kanë pohuar ditët e fundit se Irani kundërshton ndërmjetësimin e Pakistanit dhe çdo negociatë me SHBA-në në Islamabad.
Zyrtarët pakistanezë i kanë hedhur poshtë pretendime të tilla.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd