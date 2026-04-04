Irani godet sistemin amerikan Patriot dhe bateritë e raketave HIMARS në valën 95 të sulmeve hakmarrëse

Forcat Hapësinore dhe Detare të Korpusit të Gardës së Revolucionit Islamik (IRGC) njoftuan sot se kanë nisur sulme precize duke kapur një sistem mbrojtës raketor Patriot të SHBA-së në Bahreinin verior, ndër objektiva të tjera kyçe në të gjithë rajonin, si pjesë e valës së 95-të të operacioneve hakmarrëse.
Në një deklaratë të lëshuar të shtunën, Departamenti i Marrëdhënieve me Publikun i IRGC-së tha: "Një operacion gjithëpërfshirës dhe shumëplanësh u nis këtë mëngjes."
Sulmet hakmarrëse, të kryera si pjesë e Operacionit Premtimi i Vërtetë 4, përdorën raketat e përparuara të IRGC-së, duke përfshirë Haj Qasem, Kheibar Shekan dhe Qadr, raporton Press Tv.
Bateritë e raketave amerikane HIMARS të vendosura në Kuvajt, së bashku me një sistem raketash Patriot amerikan në Bahreinin verior, ishin ndër "objektivat kryesore të shkatërruara në operacion", tha IRGC.
Forcat gjithashtu arritën të shënjestronin njësitë amerikane të lëshimit të raketave HIMARS, një qendër komande dhe një strukturë trajnimi për personelin e lartë ushtarak amerikan dhe instruktorët në Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA).
Sipas deklaratës, objektet e gjigantit amerikan të teknologjisë Oracle në Emiratet e Bashkuara Arabe u vunë gjithashtu në shënjestër.
Në një sulm të koordinuar detar, tha IRGC, MSC Ishika – një anije tregtare izraelite që operonte nën flamurin e një pale të tretë – u shënjestrua me sukses në Portin Khalifa Bin Salman në Bahrein.
Gjatë operacionit, vende të shumta në të gjithë territoret e pushtuara nga Izraeli u shënjestruan gjithashtu nga “sulme të rënda, që përfshinin raketa Qadr me shumë koka bërthamore”, thuhet në deklaratë.
IRGC-ja nisi operacionin e saj hakmarrës menjëherë pasi SHBA-të dhe Izraeli nisën luftën e tyre të paligjshme kundër Iranit më 28 shkurt.
Më shumë se një muaj pas fillimit të agresionit të përbashkët ushtarak, sulmet hakmarrëse të Iranit ndaj bazave amerikane në të gjithë rajonin kanë shkaktuar dëme me vlerë miliarda dollarë, sipas raportimeve.
Midis këtyre sulmeve është dëmtimi i një aeroplani të rëndësishëm komandues dhe kontrolli E-3 Sentry AWACS të Forcave Ajrore të SHBA-së gjatë sulmit me raketa dhe dronë më 27 mars në Bazën Ajrore Prince Sultan në Arabinë Saudite.
Sulmet hakmarrëse kanë dëmtuar ose shkatërruar gjithashtu sisteme radarësh, një sistem mbrojtës nga raketat e Mbrojtjes së Zonës së Lartësisë së Lartë (THAAD) dhe dronë Reaper në sulmet ndaj bazave amerikane në Arabinë Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Bahrein, Jordani dhe Kuvajt.
