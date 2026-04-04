Trump i jep Iranit ultimatum 48-orësh për Ngushticën e Hormuzit. ‘Ndryshe ferri do bjerë mbi ta’!

Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i ka dhënë Iranit një afat prej 48 orësh për të arritur një marrëveshje ose për të rihapur Ngushticën e Hormuzit, duke paralajmëruar pasoja serioze në rast mosrespektimi.
Në një reagim të publikuar në platformën sociale Truth Social, Trump theksoi se afati i vendosur më herët po i afrohet fundit, duke rikujtuar ultimatumet e mëparshme drejtuar Teheranit.
“Kanë mbetur vetëm 48 orë përpara se të shpërthejë ferri mbi ta”, shkroi ai, duke nënvizuar vendosmërinë e administratës së tij për të penguar Iranin në zhvillimin e armëve bërthamore.
Në një tjetër deklaratë, kreu i Shtëpisë së Bardhë e lidhi këtë qëndrim me politikat ekonomike të SHBA-së, duke theksuar ndikimin e tarifave dhe presionin ndërkombëtar si mjete për të kufizuar programin bërthamor iranian.
Këto deklarata vijnë në një moment tensionesh të shtuara në rajon. Ngushtica e Hormuzit mbetet një nga arteriet më të rëndësishme për transportin global të naftës dhe gazit, duke e bërë çdo zhvillim në këtë zonë me ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet ndërkombëtare të energjisë.
